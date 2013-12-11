До ночі загін «афганців» у таборі оборони Євромайдану зросте втричі - Куніцин

Про це УНІАН повідомив народний депутат України, член фракції «Удар» Сергій Куніцин, керівник ветеранського штабу афганців на Єромайдані.

За його словами, в ніч на 11 грудня загін колишніх воїнів афганців під час штурму Євромайдану становив понад 200 осіб. Вони стримували натиск спецназу міліції в одній з перших ліній оборони. Кілька людей отримали серйозні поранення, двоє були затримані міліцією, але пізніше були відпущені.

«Сьогодні вдень після того, як вся Україна побачила, що відбувалося на Майдані, ми отримали повідомлення практично з усіх регіонів країни про те, що десятки «афганців», колишніх солдат, сержантів, офіцерів прийняли рішення їхати до Києва. Особливо після того, як керівництво МВС повідомило, що не виключений новий штурм Майдану та Київської мерії. Штаб афганців вже прийняв кілька десятків людей, а до сьогоднішньої ночі загін зросте втричі», - сказав Куніцин.

Він підкреслив, що завдання колишніх воїнів Афганістану відстоювати право людей на мирні акції, захищати жінок і молодь.

«Тут, на Майдані сьогодні стоять люди з різних афганських ветеранських організацій. Ми прийняли заяву про те, що підтримуємо вимоги Євромайдану і будемо стояти живим щитом. Будемо робити все можливе, щоб не пролилася кров людей», - запевнив Куніцин.