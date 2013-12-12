На Інститутській звели 5-метрові барикади
00:45, 12 грудня 2013Політика
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Після вчорашньої спроби розігнати Євромайдан, у середу демонстранти підготувалися значно краще до зустрічі силовиків.
Демонстранти підготувалися до зустрічі силовиків Фото з соцмереж
На всіх кордонах були збудовані нові барикади, передає ТСН.
Так, наприклад, на вулиці Інститутській з'явилась рекордна барикади висотою аж в 5 метрів. Крім того, всі блокпости тепер укріплені снігом та кригою.
Увесь сніг, який випав вночі, збирали, насипали у мішки та висипали на барикади Фото з соцмереж
Відбудувати нові барикади мітингувальникам допомогла і погода: весь сніг, який випав вночі, збирали, насипали у мішки та висипали на барикади.
Зазначимо, за більше, ніж півмісячну історію Євромайдану, мітингувальники вже навчилися будувати "правильні" барикади: перед основним рубежем вони насипають ще одну меншу барикаду, щоб правоохоронцям було важче підступитися до основної.
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