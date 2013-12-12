Нардеп-свободівець заявив про підпал його машини

Про це повідомив сам власник машини з допомогою соцмереж, повідомляє ТСН.

"Підпалили мою машину. Подзвонив брат дружини. Горить моторний відсік. Боротьба продовжується", - зазначив політик.

Швайка був обраний народним депутатом за партійним списком "Свободи". Свободівця неодноразово бачили на кермом позашляховика Mitsubishi L200.

Чи про цей автомобіль ідеться у повідомленні про підпал, наразі не зрозуміло.