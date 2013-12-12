Ніч на Майдані Незалежності минула спокійно - МВС
08:50, 12 грудня 2013Політика
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У міліції зауважили, що грубих порушень громадського порядку в ніч на 12 грудня зафіксовано не було
Ніч на майдані минула спокійно / Фото : Андрій Павловський, Facebook
На столичному Майдані Незалежності мітингують понад 5 тис. громадян.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У міліції зауважили, що грубих порушень громадського порядку в ніч на 12 грудня зафіксовано не було. Ситуація у Києві та Україні в цілому також залишається спокійною.
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За інформацією оперативного штабу МВС України, найбільше скупчення людей - на Майдані Незалежності, де «волевиявлення висловлюють майже 5 тис. осіб».
Понад 200 чоловік, за інформацією правоохоронців, перебувають у Маріїнському парку неподалік Верховної Ради України.
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