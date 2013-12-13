Мітингувальники готові стояти на барикадах Євромайдану аж до Різдва
04:10, 13 грудня 2013Політика
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Майдан Незалежності нагадує справжню снігову фортецю.
Мітигнувальники готові стояти на барикадах Євромайдану аж до Різдва
Деякі барикади сягають заввишки 5 метрів, передає ТСН.
На барикадах стоять вартові, які спостерігають, чи не наближається раптом недруг.
Внаслідок потепління сніг у мішках, з яких складаються барикади, змерзся та перетворився на лід, фактично, на суцільний камінь.
Крім того, на Євромайдані з'явився і новорічний дідух. Люди запевнили, що мають намір стояти тут і до Різдва.
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