Мітингувальники готові стояти на барикадах Євромайдану аж до Різдва

Деякі барикади сягають заввишки 5 метрів, передає ТСН.

На барикадах стоять вартові, які спостерігають, чи не наближається раптом недруг.

Внаслідок потепління сніг у мішках, з яких складаються барикади, змерзся та перетворився на лід, фактично, на суцільний камінь.

Крім того, на Євромайдані з'явився і новорічний дідух. Люди запевнили, що мають намір стояти тут і до Різдва.