Азаров обіцяє прийняти рішення щодо посади прем’єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час суперечки з лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаємо Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку Азаров запитав в опозиції, хто винен у тому, що Україна переплатила Росії за газ понад 20 млрд доларів, а також - чия політична сила винна у невигідних домовленостях зі Світовою організацією торгівлі.

На це Яценюк відповів, що готовий з провести з Азаровим детальну дискусію, але хоче відповісти наступним чином: “Левова частка тієї кризи, яка є у країні - політична й економічна - пов'язана з тим, що Ви персонально тримаєтесь за крісло замість того, щоб прийти у парламент і написати заяву про відставку і сказати, що я винен, я беру на себе відповідальність і йду у відставку”.

Азаров відреагував звинуваченнями на адресу “Батьківщини” у тому, що ця політична сила винна у підписанні невигідних контрактів з Росією та СОТ.

“А що стосується посади... У мене є своя сміливість, я прийму рішення. Май ти (Яценюк) сміливість і візьми відповідальність”, - сказав Азаров.