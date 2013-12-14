Прихильники Януковича готуються до мітингу на Європейській площі
10:55, 14 грудня 2013Політика
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Мітинг розпочнеться о 12:00.
У Маріїнському парку продовжує перебувати частина прихильників влади
Приготування до початку мітингу на підтримку курсу Президента Віктора Януковича «Збережемо Україну» йдуть на Європейській площі в Києві, акція має розпочатися об 12:00, передає кореспондент РІА Новости.
Розгорнуто близько десятка військових польових кухонь, прибулих людей формують в колони. Місце проведення заходу оточене співробітниками внутрішніх військ і міліцією, проїжджу частину перегородили автобуси.
Раніше прихильники Президента обіцяли зібрати на свою акцію близько 200 тисяч чоловік.
Паралельно на Майдані Незалежності триває акція прихильників євроінтеграції України. Зі сцени виступають музиканти.
У Києві зараз близько 4 градусів морозу, ясна сонячна погода.
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