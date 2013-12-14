Прихильники Януковича готуються до мітингу на Європейській площі

Приготування до початку мітингу на підтримку курсу Президента Віктора Януковича «Збережемо Україну» йдуть на Європейській площі в Києві, акція має розпочатися об 12:00, передає кореспондент РІА Новости.

Розгорнуто близько десятка військових польових кухонь, прибулих людей формують в колони. Місце проведення заходу оточене співробітниками внутрішніх військ і міліцією, проїжджу частину перегородили автобуси.

Раніше прихильники Президента обіцяли зібрати на свою акцію близько 200 тисяч чоловік.

Паралельно на Майдані Незалежності триває акція прихильників євроінтеграції України. Зі сцени виступають музиканти.

У Києві зараз близько 4 градусів морозу, ясна сонячна погода.