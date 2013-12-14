Із Сумської області на пропрезидентський мітинг у Київ приїде 5 тисяч осіб

Як повідомила УНІАН прес-секретар облорганізації ПР Марина Вакулишина, в той же час безпосередньо Сумська міська організація ПР відправить на недільну акцію від 500 до 800 осіб.

«У Київ поїдуть тільки активісти партії, сторонніх осіб серед них не буде», - зазначила Вакулишина.

Вона також уточнила, що до Києва учасники акції поїдуть на автобусах, мікроавтобусах і особистих автомобілях, а окремих поїздів, як в інших областях, для партійних активістів не замовлятимуть.

«Крім того, ніякої грошової винагороди нашим активістам не передбачено, їх тільки погодують. Також партійці Сумської області не збираються залишатися на нічліг в Києві. Після мітингу на підтримку Президента Віктора Януковича всі повернуться додому», - розповіла прес -секретар.