Мітинг прихильників Президента зібрав близько 200 тисяч людей

До мітингу «Збережемо Україну!» приєднується все більша кількість людей з різних регіонів країни.

Зараз на Європейській площі столиці вже близько 200 тисяч прихильників курсу Президента Віктора Януковича. Як стверджують організатори мітингу, серед учасників багато киян, які не підтримують протестувальників на Майдані Незалежності. Жителі столиці спілкуються з приїжджими з інших регіонів, обмінюються думками.

Прихильники курсу Президента та уряду виступають за побудову Європи в Україні і вимагають припинити громадянське протистояння.

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