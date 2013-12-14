Азаров поскаржився, що телеканали знаходяться в руках олігархів і не говорять правди

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що українські телеканали знаходяться в руках олігархів і не дають правдивої інформації про ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на мітингу, який проводить Партія регіонів на Європейській площі.

В результаті цього, за словами Азарова, українці не одержують необхідної інформації про позицію і дії влади в контексті розвитку відносин з ЄС і Російською Федерацією.

При цьому прем'єр підкреслив, що уряд намагається шляхом переговорів поліпшити умови Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі з ЄС і мінімізувати втрати з країнами Митного союзу, зокрема, з Росією.

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«Ми усуваємо, роз'яснюємо і говоримо, але наш голос, на превеликий жаль, через те, що на наших каналах панують олігархи, дуже мало чути. Ви в своїх містах дивитеся телевізор — ви хоч слово правди чуєте з наших телевізорів? Немає. Тому цей мітинг - це єдиний наш спосіб донести правду до наших людей. І ми її доносимо, і будемо доносити», - заявив Азаров.