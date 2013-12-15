Мітингувальники завершили акцію під ЦВК і повернулись на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, акція тривала не більше 20 хвилин.

Один з учасників акції повідомив, що вони повертаються на Майдан і будуть надалі перебувати з людьми, які зараз там знаходяться.

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Він зауважив, що мітингувальники не збирались стояти під ЦВК довго, а просто прийшли, аби заявити про себе і закликати членів ЦВК дотримуватись закону.