Мітингувальники завершили акцію під ЦВК і повернулись на Майдан
17:39, 15 грудня 2013Політика
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Мітингувальники, які приходили під стіни Центральної виборчої комісії для проведення мирної акції, повернулись на Майдан Незалежності.
Мітингувальники закликали ЦВК дотримуватися закону
Як передає кореспондент УНІАН, акція тривала не більше 20 хвилин.
Один з учасників акції повідомив, що вони повертаються на Майдан і будуть надалі перебувати з людьми, які зараз там знаходяться.
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Він зауважив, що мітингувальники не збирались стояти під ЦВК довго, а просто прийшли, аби заявити про себе і закликати членів ЦВК дотримуватись закону.
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