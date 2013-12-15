За результатами екзит-полу на 194 окрузі перемагає Поплавський

22:28, 15 грудня 2013
Політика
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За даними Екзіт-полу на довиборах у окрузі  194, що у м. Черкаси, перемагає незалежний кандидат Михайло Поплавський» - повідомляє Всеукраїнська громадська організація “Передові Правові Ініціативи”

Поплавський

Відповідно до даних екзит-полу, явка на 194 окрузі склала 45,5%.

Михайло Поплавський перемагає з результатом 55,6 % голосів. На другому місці Микола Булатецький - 29,3%, відстаючі від лідера на 26,3%.

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Третє місце з результатом 3% займає Олександр Радуцький. Інші кандидати разом набрали 12,1%. За повідомленням соціологів опитано 12700 людей електорального віку, які прийшли на дільниці.

Опитування проводилося методом інтерв’ю на виході з 53 дільниць. Похибка результату Екзит-полу становить 2,5%.  

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