За результатами екзит-полу на 194 окрузі перемагає Поплавський

Відповідно до даних екзит-полу, явка на 194 окрузі склала 45,5%.

Михайло Поплавський перемагає з результатом 55,6 % голосів. На другому місці Микола Булатецький - 29,3%, відстаючі від лідера на 26,3%.

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Третє місце з результатом 3% займає Олександр Радуцький. Інші кандидати разом набрали 12,1%. За повідомленням соціологів опитано 12700 людей електорального віку, які прийшли на дільниці.

Опитування проводилося методом інтерв’ю на виході з 53 дільниць. Похибка результату Екзит-полу становить 2,5%.