До ЦВК не надходило жодних скарг з приводу підкупу виборців - Магера

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

За словами Магери, він ознайомлений з інформацією, яка є в Інтернеті з приводу того, що нібито є підкуп виборців.

“Інформація час від часу проходить про те, що з боку окремих кандидатів мають місце ознаки підкупу виборців на цих виборах. Але парадоксальна річ, що люди про це говорять, а до ЦВК не надходить жодної скарги з цього приводу”, - сказав Магера.

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Він зазначив, що жодних поблажок у цьому питанні з боку ЦВК немає, і якби було відповідне звернення, то комісія одразу звернулась би до правоохоронних органів.

Магера висловив сподівання, що правоохоронні органи у разі таких випадків негайно відреагують.

Як відомо, сьогодні, 15 грудня, у п’яти одномандатних округах проходять повторні вибори народних депутатів України.

Після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня у п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила вибори на 15 грудня.

балотується 151 кандидат: у 94-му окрузі – 38 кандидатів, у 132-му окрузі - 11, у 194-му окрузі - 16, у 197-му окрузі - 16, у 223-му окрузі – 70 кандидатів у народні депутати.