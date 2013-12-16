Завтра в Москві можуть підписати протокол між "Газпромом" і "Нафтогазом" з приводу ціни на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він підкреслив: "Підготовлено протокол для підписання між "Газпромом" і "Нафтогазом України", в якому стоїть питання про ціну на газ. При цьому він додав, що на сьогоднішній день конкретна ціна не визначена, вона буде вирішуватися в рамках підписання даного протоколу безпосередньо сторонами, які домовляться про цю ціну. Єфремов зазначив, що "підхід такий - це ціна не повинна бути вище європейської ціни", вона повинна враховувати ті домовленості, які були раніше і враховувати транспортування газу територією України .

Єфремов сказав, що цю ціну можна буде дізнатися після переговорів, "післязавтра або завтра ввечері". Він також підкреслив, що готується до підписання документ про відновлення кооперації між Україною і Росією.

Єфремов підкреслив, що "ніякої політичної складової" в переговорах немає, а будуть вирішуватися економічні питання. Він зазначив, що на переговорах не буде розглядатися питання про участь "у тому чи іншому інституті".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр -міністр України Микола Азаров раніше заявляв, що під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна 17 грудня о Москві очікується підписання документа, що дозволяє знизити рівень ціни газу для України до середньоєвропейського.

Прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день Україна значно скоротила обсяг закупівель російського газу, а Росія, у свою чергу, значно скоротила транзит газу через Україну. Скорочення транзиту, за словами прем'єра, призвело до того, що українська ГТС "по суті стала приносити Україні збитки і стала нерентабельною".

Нагадаємо, середня ціна газу, який Україна імпортувала в листопаді 2013 (середня митна вартість імпортного природного газу), в порівнянні з жовтнем знизилася на 4 % - до 395 дол за тисячу кубометрів. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол за тисячу кубометрів.

За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, в 2014 році середня ціна на імпортний газ, закладена до держбюджету, буде на 10-15% нижче, ніж в 2013 році. Проте на даний момент, як зазначив міністр, питання з ціною на газ залишається відкритим через незавершених переговорних процесів з російським газовим монополістом компанією «Газпром».