Комуністи з Полтавської області зібрали 10 тис. грн на відновлення пам'ятника Леніну в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший секретар Полтавського обкому Комуністичної партії України Олександр Масенко.

Він зазначив, що секретарі обкому здали по 300 грн, районні - по 100 грн, а голови первинок - хто скільки міг.

“Здають не тільки комуністи, а й безпартійні. Зараз можу сказати, що зібрали вже 10 тис. грн. Але збирання грошей не припиняється», - сказав Масенко.

«Я вважаю, що цей «шабаш», який зараз відбувається в Україні, допустила діюча влада своєю бездіяльністю. Від Президента потрібні зараз рішучі дії, спрямовані на придушення цих хвилювань. А що ж силовики - з одного боку, вони недавно перевищили свої повноваження, а з іншого - треба заспокоїти людей. Тому через тиск громадськості міліція і боїться діяти - біля того ж пам'ятника Леніну в Києві були правоохоронці, але не зупинили руйнівників», - сказав Масенко.

Мер Кременчука Олег Бабаєв на брифінгу для ЗМІ також заступався за пам'ятник Володимиру Леніну. На пропозиції деяких кременчужан, озвучені днями на мітингу на підтримку Євромайдану, знести пам'ятник В.Леніну на площі Перемоги в Кременчуці, мер відповів: «Я категорично проти і не дозволю цього зробити!».

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня, група осіб у масках знесла пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Після цього мітингуючі знищили пам'ятник за допомогою кувалд.

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко заявив Радіо «Свобода», що такі дії є складовою «світоглядної позиції» членів ВО «Свобода».

При цьому народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Шевченко зазначив, що знесення пам'ятника не було санкціоноване Євромайданом.

У міліції повідомили, що за фактом знесення пам'ятника Леніну в Києві відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.294 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Голова Компартії України Петро Симоненко заявив, що згодом пам'ятник буде відновлено.

Як відомо, гранітний Ленін на Бессарабській площі було встановлено в грудні 1946 року. На скульптуру розміром 3,45 метрів пішло майже сім тонн кварциту з Карелії. З такого ж матеріалу будували Мавзолей у Москві.