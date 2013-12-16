На Майдані прибрали перед проведенням великої акції 17 грудня
16:46, 16 грудня 2013Політика
1499 0
Євромайдан повністю готовий до проведення великої акції, яка повинна відбутися у вівторок, 17 грудня.
На Майдані провели заходи, пов'язані з прибиранням, вивозом сміття та постачанням води і продуктів.
Про це повідомив головний господарник Штабу національного спротиву, комендант будинку профспілок, народний депутат від «Батьківщини» Степан Кубів, передає прес-служба партії.
За його словами, після масштабних акцій, які відбулись у вихідні дні, сьогодні на Майдані були проведені всі необхідні заходи, пов’язані з прибиранням, вивезенням сміття та постачанням води та продуктів.
За словами Кубіва, Майдан готовий до великого заходу у вівторок, о 18.00.
Кубів також закликав киян допомагати гостям столиці з паркуванням автотранспорту, тощо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter