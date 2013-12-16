На Майдані прибрали перед проведенням великої акції 17 грудня

16:46, 16 грудня 2013
Політика
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Євромайдан повністю готовий до проведення великої акції, яка повинна відбутися у вівторок, 17 грудня.  

На Майдані провели заходи, пов`язані з прибиранням, вивозом сміття та постачанням води і продуктів.

Про це повідомив головний господарник Штабу національного спротиву, комендант будинку профспілок, народний депутат від «Батьківщини» Степан  Кубів, передає прес-служба партії.

За його словами, після масштабних акцій, які відбулись у вихідні дні, сьогодні на Майдані були проведені всі необхідні заходи, пов’язані з прибиранням, вивезенням сміття та постачанням води та продуктів.

За словами Кубіва,  Майдан готовий до великого заходу у вівторок, о 18.00.

Кубів також закликав киян допомагати гостям столиці з паркуванням автотранспорту, тощо.

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