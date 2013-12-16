У ГПУ не довіряють свідченням Попова щодо причетності Клюєва до розгону Евромайдана

Усунутий з посади голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сприяв розповсюдженню матеріалів слідства про події в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві, що ставить під сумнів частину його свідчень, заявляє перший заступник Генерального прокурора України Віталій Білоус.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Головне слідче управління Генпрокуратури перевірило ситуацію навколо публікації частини протоколів допитів Попова, заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича і начальник ГУМВС України в Києві Валерія Коряка.

"У ході перевірки виникла необхідність додатково допитати Попова. Слідчим шляхом встановлено, що саме Попов сприяв розповсюдженню матеріалів слідства. Слідство вважає, що факт сприяння в розповсюдженні даної інформації ставить під сумніви окремі частини свідчень Попова. І у зв'язку з цим, слідчим були перевірені всі його свідчення", - сказав Білоус, коментуючи повторний виклик Попова на допит до Генпрокуратури.

Крім того, він зазначив, секретар РНБО Андрій Клюєв у понеділок самостійно прибув до слідчого управління, де і був допитаний. "Свій прихід він пояснив бажанням дати свідчення у справі щодо подій на Майдані Незалежності. Слідство встановило, що Клюєв не має жодного відношення до подій, подій у ніч з 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності", - уточнив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, усунутого від виконання службових обов'язків голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова сьогодні викликали до Генеральної прокуратури для надання додаткових пояснень.

«Його викликали сьогодні для надання додаткових пояснень», - сказали в прес-службі Генпрокуратури.

У ніч на 30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова. Згідно з цим документам, Попов і Сівкович нібито на допитах заявили, що в своїх діях в ніч на 30 листопада керувалися вказівками секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.