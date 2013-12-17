Затриманий в "Борисполі" дипломат звернувся до міліції через загрозу життю

Про це він повідомив "Радіо Свобода" у понеділок.

Дипломат розцінює як спробу дискредитувати його і звинуватити в якомусь злочині той факт, що 16 грудня в міжнародному аеропорті "Бориспіль" невідомі, як сказав Філіпчук, намагалися затримати його, пропонуючи йому пройти додатковий митний контроль, а на вимогу відрекомендуватись і показати документи відповіли відмовою.

"Інакшого пояснення всього того, що там відбувалось, аніж те, що мені хотіли щось підкинути, я не бачу. Я написав заяву в міліцію, передав запис, вивішений на YouTube, там є обличчя цих людей. Там є крик "Я тобі голову розіб’ю цим телефоном".", - зазначив Філіпчук.

"Що ще міліції треба, щоб вирішити це питання, не знаю. Там, очевидно, була вказівка на найвищому рівні, я хочу до кінця зрозуміти, чи це було пов’язано саме з тим, що не хотіли мене випустити саме на цю конференцію, чи це взагалі обмеження виїзду", – наголосив він.

За словами Філіпчука, до аеропорту він прибув, щоб летіти до Брюсселя на міжнародну конференцію з питань політики "Східного партнерства" ЄС, щоб розповісти про ситуацію в Україні.

Минулого тижня на міжнародній конференції у Таллінні Філіпчук гостро розкритикував відмову українського уряду від євроінтеграції і заявив про неприйнятність використання сили проти мирних демонстрантів, як то відбулось у Києві 30 листопада.

Наразі в Борисполі та в СБУ журналістам не прокоментували, що відбулось в аеропорті з Філіпчуком.