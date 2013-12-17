Затриманий в "Борисполі" дипломат звернувся до міліції через загрозу життю
Колишній речник МЗС, колишній керівник департаменту євроінтеграції Кабінету міністрів України Василь Філіпчук звернувся до міліції через загрозу життю.
Про це він повідомив "Радіо Свобода" у понеділок.
Дипломат розцінює як спробу дискредитувати його і звинуватити в якомусь злочині той факт, що 16 грудня в міжнародному аеропорті "Бориспіль" невідомі, як сказав Філіпчук, намагалися затримати його, пропонуючи йому пройти додатковий митний контроль, а на вимогу відрекомендуватись і показати документи відповіли відмовою.
"Інакшого пояснення всього того, що там відбувалось, аніж те, що мені хотіли щось підкинути, я не бачу. Я написав заяву в міліцію, передав запис, вивішений на YouTube, там є обличчя цих людей. Там є крик "Я тобі голову розіб’ю цим телефоном".", - зазначив Філіпчук.
"Що ще міліції треба, щоб вирішити це питання, не знаю. Там, очевидно, була вказівка на найвищому рівні, я хочу до кінця зрозуміти, чи це було пов’язано саме з тим, що не хотіли мене випустити саме на цю конференцію, чи це взагалі обмеження виїзду", – наголосив він.
За словами Філіпчука, до аеропорту він прибув, щоб летіти до Брюсселя на міжнародну конференцію з питань політики "Східного партнерства" ЄС, щоб розповісти про ситуацію в Україні.
Минулого тижня на міжнародній конференції у Таллінні Філіпчук гостро розкритикував відмову українського уряду від євроінтеграції і заявив про неприйнятність використання сили проти мирних демонстрантів, як то відбулось у Києві 30 листопада.
Наразі в Борисполі та в СБУ журналістам не прокоментували, що відбулось в аеропорті з Філіпчуком.