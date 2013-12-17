Опозиція готова піти на компроміс — регіонал

"Мені здається опозиція готова піти на компроміс. В тому числі і щодо дострокових виборів. Я не відчув, що це є ультимативна їхня пропозиція. Не відчув, що вони не готові до діалогу в цілому", - сказав Мірошниченко у коментарі Gazeta.ua.

Він зазначив, що круглий стіл дав надію на вихід з соціально-політичної кризи.

"Тональність не була радикальна, вона не була такою ультимативною. Вона звучала в форматі пропозиції до діалогу і готовність слухати іншу сторону. Не бачу перешкод, які б дозволили нам вийти на якийсь компроміс. Фактично всі учасники і втому числі опозиція та представники влади говорили про необхідність ведення діалогу. Про пошук суспільного консенсусу, про готовність обговорення всіх економічних питань і соціальних, питань пов'язаних з євроінтеграцією в форматі, як круглого столу так і в форматі парламентської дискусії", - розповів Мірошниченко.

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Дискутивним питанням між опозицією та владою він назвав питання відставки уряду.

"Президент висловився щодо відповідальності уряду. Він може робити висновки тільки після того, як буде надана оцінка діяльності, як прем'єр-міністра так і інших міністрів. Поки що говорити про відставку передчасно, на думку президента. І карати треба тих, хто дійсно винний, а не тільки тому що є певна вимога опозиції", - зауважив представник президента.

На запитання журналіста, на які компроміси готова піти влада, Мірошниченко відповів: "Президент окреслив свої позиції. Він готовий розглянути питання пов'язані з розслідування подій, що мали місце в ніч з 30 на 1 грудня. Він дав відповідне доручення, вже звернувся до прокуратури....Президент готовий робити кроки, які спрямовані на убезпечення України від потенційних небезпек, які пов'язані з діяльністю тієї чи іншої посадової особи, якщо вона не захищає національні інтереси. Але разом з тим, карати людей, які сумлінно працюють він не схильний".

"Регіонал" назвав круглий стіл першою спільною перемогою влади, опозиції та громадськості.

"Сам факт того, що круглий стіл відбувся вже дає надію на вихід з цієї кризи, яка склалась у нас в країні. Мета цього круглого столу полягала в тому, щоб почути один одного і сформулювати шляхи виходу з цієї кризи", - розповів Мірошниченко.