Цієї ночі Євромайдан тримав посилену оборону

Попри те, що інформація не підтвердилася, на Євромайдані тримали посилену оборону, бо були дані, що до Майдану Незалежності стягують силовиків.

Пізніше Парубій зауважив, що їх відправили до казарм. Зараз на Майдані залишається кілька тисяч осіб. Активісти сплять у наметах, гріються біля бочок із вогнем, танцюють і співають, повідомляє ТСН.

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Небайдужих людей закликають приносити дрова та теплі речі. Нагадаємо, що сьогодні вранці мітингувальники вирушать до адміністративних будівель у Києві через відʼїзд Президента України Віктора Януковича до Москви.