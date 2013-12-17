Цієї ночі Євромайдан тримав посилену оборону
07:58, 17 грудня 2013Політика
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Народний депутат Андрій Парубій зі сцени Євромайдану і пізніше у Facebook заявив, що в нього була інформація про можливий штурм Євромайдану о четвертій ранку через поїздку до Москви Президента України Віктора Януковича.
Мітингувальники просять небайдужих приносити дрова та теплі речі / Фото : Andriy Kovalov
Попри те, що інформація не підтвердилася, на Євромайдані тримали посилену оборону, бо були дані, що до Майдану Незалежності стягують силовиків.
Пізніше Парубій зауважив, що їх відправили до казарм. Зараз на Майдані залишається кілька тисяч осіб. Активісти сплять у наметах, гріються біля бочок із вогнем, танцюють і співають, повідомляє ТСН.
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Небайдужих людей закликають приносити дрова та теплі речі. Нагадаємо, що сьогодні вранці мітингувальники вирушать до адміністративних будівель у Києві через відʼїзд Президента України Віктора Януковича до Москви.
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