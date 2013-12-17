Мітингувальники з Євромайдану пікетують офіс Клюєва

Мітингувальники з Євромайдану пікетують офіс секретаря Ради нацбезпеки і оборони Андрія Клюєва на вулиці Різницькій, 3.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті бере участь кілька сот людей.

Вони принесли дерев'яну клітку, на якій написано: “Клюєва в клітку”. На думку учасників пікету, саме Клюєв причетний до розгону Євромайдану. Мітингувальники тримають у руках прапори України, партії “УДАР”, а також Демократичного альянсу. Учасники акції поводять себе мирно. Потрапити всередину офісу на Різницькій вони не намагались. Один з активістів, котрий привів людей на пікет, закликав їх не лише стояти на Майдані, а кожного дня ходити до різних державних установ, аби висловлювати свій протест. Він також запропонував біля кожної установи встановлювати ялинки.

Наразі учасники акції, після нетривалого мітингу під офісом Клюєва, попрямували у напрямку Генпрокуратури. Однак, там вони не зупиняються, оскільки, як зазначив один із учасників мітингу, вони постояли там певний час перед тим, як йти до офісу Клюєва.

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Керівник колони закликає людей знову повертатися на Майдан і продовжити акцію протесту. Люди організовано виконують вказівки і наразі залишають вулицю Різницьку.

В той же час біля центрального входу Генпрокуратури зібралось близько 40 правоохоронців і перекрили таким чином центральний вхід.