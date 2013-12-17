Путін перекриває шлях України до євроінтеграції - експерт

Президент РФ Володимир Путін, надаючи 15 млрд доларів та знижуючи ціну на газ на 30%, допомагає Президенту України Віктору Януковичу утриматись політично, зміцнює його соціально-економічний фундамент перед викликами Майдану і перекриває шлях до повернення України до підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

“Путін, надаючи таку велику допомогу, не займається благодійністю. Фактично таким чином він, по-перше, допомагає Януковичу утриматись політично та через цю допомогу зміцнює його соціально-економічний фундамент перед викликами Майдану, тому що Майдан турбує і Путіна - це виклики для Росії. Тому допомогти Президенту Януковичу - в інтересах самого Путіна. Та, по-друге, перекриває шлях до повернення до домовленостей з ЄС, і це також відповідає інтересам російського керівництва. Таким чином, Путін нейтралізує повернення України, принаймні у найближчій перспективі, до євроінтеграції, до підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі”, - пояснив експерт.

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Фсесенко додав, “що в обмін на таке значне зниження ціни на газ існують припущення, зокрема щодо можливої участі у Митному або в Євразійському союзі. Проте я думаю, що насправді питання Митного союзу, якщо і буде підніматися, скоріш за все, не зараз, а наступного року, ближче до президентських виборів. І воно буде підніматися не тільки як поступка Росії, а як елемент виборчої кампанії Президента Януковича, зокрема в рамках зближення з РФ, що відповідає очікуванням і традиційним настроям російськомовних виборців Януковича”.

Крім цього, політолог зауважив: “Там сказано, що це додаток до угоди, яка діятиме до 2019 року, але ми знаємо, що зараз ціна на газ міняється залежно від зміни ціни на нафтопродукти. Як буде з цією ціною до кінця року чи через рік, наскільки вона буде стабільною і як вона може змінюватись, з точки зору економіки - це одне з ключових питань”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, під час двосторонньої зустрічі з Януковичем у Москві в рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії Путін заявив, що Росія розмістить у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із ФНД обсягом 15 млрд доларів.

Він зазначив, що Росія та Україна можуть тісніше співпрацювати на міжнародній арені, зокрема з питань регіональної безпеки. «Росія та Україна могли б тісніше взаємодіяти й на міжнародній арені, розширювати координацію позицій із глобальних проблем, у першу чергу, з регіональної безпеки, ключовим чинником якої є Чорноморський флот Російської Федерації, що базується в Севастополі», - сказав Путін.

Крім того, глава Російської держави підкреслив, що оборонні потужності економіки України можуть бути використані для потреб Збройних сил Росії.

Також було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення, яке дає можливість «Газпрому» продавати Україні газ за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів», - сказав Путін. При цьому він зазначив, що це тимчасове рішення. «У будь-якому випадку, ми вважаємо, що це тимчасове рішення, маючи на увазі, що довгострокові, довготривалі домовленості будуть досягнуті. Це стосується й поставок газу в Україну, й транзиту. Росія готова й надалі йти назустріч нашим партнерам», - сказав Путін.