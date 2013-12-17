Україна і Росія прискорять переговори щодо функціонування ЧФ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в протоколі шостого засідання Російсько-Української міждержавної комісії, що пройшло в Москві.

Зокрема, президенти України і РФ Віктор Янукович і Володимир Путін доручили урядам двох країн прискорити роботу з інвентаризації земельних ділянок і розташованих на них об`єктів нерухомості, які використовуються Чорноморським флотом Росії на території України, і з врегулювання питання про здійснення капітального ремонту будівель і споруд, що орендуються Росією в інтересах Чорноморського флоту.

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”Приступити до переговорів із підготовки двосторонньої угоди про заміну озброєнь і військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації, що базується на території України”, - йдеться в документі.

Також урядам доручено завершити підготовку до підписання проектів міжурядових угод: про узгодження пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту РФ на території України, поза місцями їх дислокації; про порядок перетину державного кордону України військовими кораблями, суднами забезпечення, літальними апаратами, військовослужбовцями ЧФ РФ; із питань реєстрації за місцем проживання (перебування) військовослужбовців і цивільних осіб ЧФ РФ, членів їхніх сімей у міграційних органах України.

Президенти доручили активізувати роботу з узгодження інших проектів угод із питань функціонування Чорноморського флоту РФ і його перебування на території України.

Уряди двох країн повинні врегулювати питання оподаткування структурних підрозділів ЧФ і митного оформлення матеріально-технічних засобів, що ввозяться в інтересах флоту на територію України всіма видами транспорту, з дотриманням прикордонного, митного та інших видів державного контролю при перетині російсько-українського кордону відповідно до чинного законодавства України, а також із урахуванням статусу ЧФ РФ, що базується на території України.

Крім того, президенти доручили внести на розгляд урядів до кінця першого кварталу 2014 року узгоджені пропозиції про збільшення участі Росії в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя та інших населених пунктів – місць дислокації військових формувань ЧФ Російської Федерації на території України.

Також планується приділяти пріоритетну увагу розвитку російсько-українського військово-технічного співробітництва, кооперації підприємств оборонних галузей промисловості, створенню спільних підприємств у військово-технічній сфері з урахуванням чинного законодавства РФ і України.

”Вжити заходи для підписання Угоди між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про реалізацію Програми військово-технічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2013-2017 роки”, - йдеться в протоколі.