За підсумками поїздки Януковича до Москви підписали 14 документів

За підсумками шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема підписано Протокол шостого засідання російсько-української міждержавної комісії.

Також сторони підписали План російсько-українських заходів щодо спільного святкування 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка в 2014 році, План дій щодо врегулювання торгових обмежень у двосторонній торгівлі між Російською Федерацією та Україною на 2013–2014 рр.

Окрім того, підписано Угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про реалізацію заходів державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т і їх модифікаціями.

Водночас, сторони підписали Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2014 році і Меморандум про наміри щодо активізації співпраці у сфері суднобудування між Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерством промислової політики України.

Окрім того, підписано Угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

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Також підписано Угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про оперативне сповіщення про ядерну аварію і обмін інформацією у сфері ядерної і радіаційної безпеки. Підписано Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про визначення пункту пропуску через російсько-український державний кордон «Куйбишеве» для здійснення спільного контролю контрольними органами держав Сторін.

Сторони підписали Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про внесення змін до Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Також підписано Угоду про співпрацю між Федеральною службою Російської Федерації з контролю за оборотом наркотиків і Державною службою України з контролю за наркотиками; План спільних заходів Міністерства у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Російської Федерації і Державною Службою України з надзвичайних ситуацій у контексті реалізації міжурядової Угоди про співпрацю у сфері попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих і ліквідації їх наслідків і Меморандум про взаєморозуміння між Федеральним космічним агентством (Російська Федерація) і Державним космічним агентством України щодо співпраці у сфері ракетно-космічної промисловості.

Окремо підписано Доповнення до контракту від 19 січня 2009 року між Відкритим акціонерним товариством «Газпром» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» купівлі-продажу природного газу в 2009–2019 роках.