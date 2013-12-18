Путін і Янукович: Євразійська і європейська інтеграції повинні доповнювати одна одну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в протоколі шостого засідання Українсько-російської міждержавної комісії, який сьогодні в Москві підписали президент України Віктор Янукович і президент Росії Володимир Путін.

«Сторони підтвердили свою позицію про взаємодоповнюваності інтеграційних процесів, здійснюваних у рамках Євразійської економічної інтеграції та Європейського союзу», йдеться в документі.

На тему: Підсумки візиту Януковича: газ по $268,5 та кредит в $15 мільярдів

Підкреслюється, що Росія і Україна прагнуть до розвитку відносин з європейськими структурами на основі прихильності загальним цінностям, національній самобутності, зобов`язанням і нормам поведінки в інтересах зміцнення європейської безпеки.

При цьому комісія із задоволенням відзначила позитивні тенденції розвитку українсько-російських відносин, зміцнення різнопланового та інтенсивного політичного діалогу між Росією і Україною в дусі дружби і добросусідства. Сторони підтвердили, що динаміка цього процесу носить об`єктивний характер, тому не повинна бути піддана суб`єктивним чинникам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін у своїй заяві після підписання двосторонніх документів підкреслив, що питання про вступ України до Митного союзу не обговорювалося.