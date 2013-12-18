Фюле: угоди України і РФ повинні відповідати зобов'язанням Києва перед ЄС

Про це заявив єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, пише Дзеркало тижня з посиланням на Прайм.

"Якщо дискусії в Москві нормалізують торговельні відносини між Росією і Україною на взаємовигідних умовах, і ця угода буде відповідати зобов'язанням України за ініціалізації тексту угоди про асоціацію, то можна тільки вітати це", - сказав Фюле, коментуючи досягнуті в Москві домовленості.

На тему: Янукович і Путін могли досягти багатьох тіньових домовленостей - експерт

У вівторок в Москві відбулося засідання російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів РФ і України Володимира Путіна і Віктора Януковича. В ході засідання було досягнуто ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 дол. за тис. кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд дол.

Після підписання документів російський президент заявив, що значна фінансова допомога Україні "не пов'язана з якимись умовами".