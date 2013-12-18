Конгрес США розгляне проект резолюції на підтримку українців

Як повідомляє "Українська служба Голосу Америки", документ було внесено в понеділок.

Проект пропонує закликати США і ЄС продовжувати працювати разом на підтримку мирного вирішення кризи і підтримати прагнення мільйонів громадян України до тісніших відносин з Європою шляхом підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а також до демократичного майбутнього.

У документі також пропонується закликати владу України, опозиційні партії і протестують до стриманості, уникати конфронтації, а також закликати уряд України виконувати свої міжнародні зобов'язання і поважати демократичні права своїх громадян, таких як і свободу мирних зібрань, слова та преси.

Проект резолюції пропонує закликати влади України притягнути до відповідальності винних у насильстві щодо мирних демонстрантів і звільнити тих, хто був затриманий за те, що користувалися своїми демократичними правами".

Документ пропонує закликати всі сторони до конструктивного діалогу з метою пошуку мирного вирішення поточної політичної та економічної кризи в Україні.

У випадку подальшого насильства з боку влади Палата представників може розглянути цільові санкції проти тих, хто віддає і виконує накази про використання сили, йдеться в проекті резолюції, автором якої є конгресмен Елліот Енгел, головний представник Демократичної партії в комітеті у закордонних справах Палати представників. Серед конгресменів-співавторів проекту резолюції - Ед Ройс, Сенді Левін, Марсі Каптур і Вільям Кітінг.