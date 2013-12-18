Валенса: В Україні немає лідера, здатного повалити владу

Таку думку про ситуацію в Україні висловив президент Польщі (1990-1995) Лех Валенса в інтерв'ю Rzeczpospolita, пише Дело.

"Я не бачу там (в Україні- ред.) вождя. Не бачу великого громадського руху, єдиної партії або організації, які могли б повалити владу", - сказав Валенса, який був лідером протестних рухів в 80-х роках.

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Він вказує, що в Україні є обрані на демократичних виборах прем'єр і президент. А мітингувальники не можуть порушувати демократичні принципи, оскільки потім ці принципи будуть порушувати і проти них.

"Україна не може повалити владу демократичним шляхом, тому що навіть дефектна, але все-таки демократія є досягненням цього народу", - сказав він.

Зараз в Україні, за його словами, панує хаос. "Якщо Кличко отримає владу на вулиці, також швидко її і втратить. Вулиця його підніме, вулиця його і позбавить (влади- ред.). Занадто великий хаос панує в Україні", - оцінив шанси лідера УДАРу Віталія Кличка на лідерство Валенса.

За його словами, Україною можна керувати, як на рингу. "З симпатією і серцем я з українським народом і за Кличка, але цей народ повинен бути готовий до змін влади і політики. Не бачу, щоб Кличко був готовий до управління. Нехай пройдуть засідання круглого столу, так як має бути діалог і повинні бути мудрі лідери. Силою Україну не змінити", - вважає Валенса.