У КМДА розповіли, чим вигідні домовленості Януковича і Путіна для киян

Це домовленості про відновлення серійного виробництва літаків АН-124, про надання кредиту в 15 мільярдів доларів без вимог скорочення соціальних програм і перегляду комунальних тарифів, а також про зниження ціни на імпортований в Україну російський газ.

Так прокоментував підсумки московської зустрічі на вищому рівні перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко.

– Основу промислового сектора Києва становлять підприємства авіаційної промисловості та приладобудування. Це саме ті галузі, де традиційно міцні коопераційні зв'язки з Росією. Ослаблення цих зв'язків, гальмування багатьох спільних проектів останнім часом погрожували серйозними втратами не тільки для підприємств, але і для міста в цілому. Адже йдеться про робочі місця, виплату зарплат, відрахування до бюджету. Після візиту Президента Віктора Януковича до Москви ситуація повинна змінитися на краще, – вважає Анатолій Голубченко.

Найбільше сподівань він пов'язує з домовленостями в галузі літакобудування.

– Рішення відновити серійне виробництво АН-124 з українськими двигунами дає нам дуже хорошу перспективу, особливо з огляду на масштаби цього проекту – планується побудувати 80 літаків, це безпрецедентні обсяги. Досягнуті угоди про співпрацю у високотехнологічних галузях вирішили і питання збереження багатьох інших підприємств, які не одне десятиліття становили славу Києва і сьогодні є найбільшими роботодавцями столиці, – каже перший заступник голови КМДА.

Він також зазначає, що фінансова і газова частини домовленостей глав України та Росії важливі як ресурс підтримки комунальних тарифів у параметрах, які не вдарять по рівню життя українських сімей, насамперед із малими доходами.

– Надаючи Україні кредит в 15 мільярдів доларів, Росія, на відміну від МВФ, не вимагає в обов'язковому порядку підвищити комунальні тарифи для населення і заморозити соціальні виплати. Які цифри будуть у платіжках киян, має залежати лише від нашої внутрішньої ситуації, а не від бажань міжнародних фінансових організацій. З'явилися підстави вважати, що ми зможемо не тільки не згортати соціальні програми, а й розвивати їх. А ще – підготуватися до якісних ремонтів покриття наших доріг і прибудинкових територій. Над цим працюють профільні департаменти міськадміністрації, що готують проект бюджету столиці на 2014 рік, – стверджує Анатолій Голубченко.

Він також акцентував, що ще одним «важливим підсумком домовленостей, досягнутих двома президентами, вже найближчим часом стане підвищення конкурентоспроможності української економіки. Це вкрай важливо для того, щоб Україна зайняла гідне місце на європейському ринку після підписання договору про Євроасоціацію».