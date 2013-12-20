Депутаты предлагают законодательно утвердить численность органов прокуратуры

14:18, 20 грудня 2013
Політика
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Народные депутаты Украины от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, Виталий Ярема, Геннадий Москаль и от "УДАРа" Николай Паламарчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "Об общей численности органов прокуратуры Украины".

Численность органов предлагают ограничить в количестве 10 000 человек / Фото: zak.gp.gov.ua

Текст проекта закона размещен на сайте парламента.

Так, законопроектом предлагается утвердить общую численность органов прокуратуры Украины в количестве 10000 чел., в том числе 8000 прокуроров, 1000 государственных служащих и 1000 служащих и работников.

В то же время, действующий Закон Украины "О прокуратуре" в статье 13 определяет, что штатная численность органов прокуратуры Украины в пределах фонда заработной платы утверждается Генеральным прокурором Украины.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, в частности, что в соответствии с отчетом Совета Европы относительно качества и эффективности функционирования судебных систем стран-членов за 2010 год, сумма, потраченная правительством Украины на прокуратуру в 2010 году, составляла 0,11% ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди всех исследованных стран.

Кроме того, государство имеет самое высокое по сравнению с другими странами количество прокуроров – 43 на 100 тысяч населения.

Также отмечается, что на протяжении 2012-2013 годов количество прокуроров увеличилось во всех областях, кроме Николаевской. Такая тенденция продолжается, говорится в объяснительной записке.

В ней также отмечается, что количество прокуроров не может определяться Генеральным прокурором Украины самостоятельно, поскольку это противоречит общим принципам организации системы органов государственной вла

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