Аеропорт "Дніпропетровськ" реконструюють за 2 млрд грн

Про це йдеться у розпорядженні №998-р «Про затвердження проекту і титулу будівництва «Реконструкція аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»» від 21 листопада 2013 року.

Згідно з розпорядженням, вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1,476 млрд грн, вартість устаткування – 114,908 млн грн, інші витрати – 519,553 млн грн.

Термін проведення реконструкції – 26 місяців.

Згідно з титулом реконструкції, сума коштів, які планується направити в 2013 році, становить 152,2 млн грн, у 2014 – 1,248 млрд грн, у 2015 – 710,293 млн грн.

Реконструкція проводитиметься за кошти, залучені під державні гарантії.

Будівництво першого пускового комплексу, згідно з кошторисною вартістю, становить 1,7 млрд грн, другого – 403,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» у січні-листопаді 2013 року збільшив пасажиропотік на 1,9% - до 379,5 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного, входить до складу ВАТ «АК «Дніпроавіа».

Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 4,1% порівняно з 2011 роком - до 443,778 тис. осіб.