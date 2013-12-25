ДАІ намагається розблокувати дорогу біля МВС

Представники ДАІ намагаються розблокувати проїжджу частину біля Міністерства внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, вони хочуть прибрати з дороги два автомобілі, які перекрили вулицю Богомольця.

Народний депутат Леся Оробець повідомила, що ДАІ хоче скласти протокол та забрати машини за допомогою евакуатора. Наразі тривають переговори керівництва ДАІ з народним депутатом Олександром Бригинцем.

Мітингувальники взяли у кільце представників ДАІ і скандують: “Ганьба!”.

Як повідомляв УНІАН, біля МВС близько тисячі осіб проводять пікетування у зв'язку з побиттям журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновіл.