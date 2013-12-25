ДАІ намагається розблокувати дорогу біля МВС
13:11, 25 грудня 2013Політика
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Мітингувальники взяли у кільце представників ДАІ і скандують: “Ганьба!”.
Фото побитої Чорновіл на табличці МВС
Представники ДАІ намагаються розблокувати проїжджу частину біля Міністерства внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, вони хочуть прибрати з дороги два автомобілі, які перекрили вулицю Богомольця.
Народний депутат Леся Оробець повідомила, що ДАІ хоче скласти протокол та забрати машини за допомогою евакуатора. Наразі тривають переговори керівництва ДАІ з народним депутатом Олександром Бригинцем.
Мітингувальники взяли у кільце представників ДАІ і скандують: “Ганьба!”.
Як повідомляв УНІАН, біля МВС близько тисячі осіб проводять пікетування у зв'язку з побиттям журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновіл.
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