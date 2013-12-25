За фактом побиття журналістки Чорновіл відкрито кримінальне провадження

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління МВС України в Київської області Микола Жукович.

Він поінформував, що працівники ДАІ виявили Чорновіл в автомобілі, який впав у кювет поблизу Борисполя, і доправили її в травмпункт.

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"Працівники Державтоінспекції побачили неправильно припаркований автомобіль, після чого виявили водія з численними травмами й доправили жінку в травмпункт", - сказав він.

За даними міліції, Чорновіл їхала у власному автомобілі і її "підрізав" невідомий автомобіль темного кольору. Невідомі витягли журналістку й побили, після чого автомобіль кинули в кювет.

Дана подія зафіксована й відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. У Чорновіл струс мозку, а на обличчя довелося накладати шви.

Народний депутат Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook написав, що зберігся запис відеореєстратора з машини Чорновіл. Зараз він вивчається у штабі Майдану. “Попередньо: нападників було троє, марка і номер машини зафіксовані, номер такий у базі даних є... Думаю, генерал Віталій Ярема як професіонал карного розшуку розбереться швидко, принаймні швидше міліції...”, - наголосив Гриценко.