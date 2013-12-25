Офіційний курс валют на 25 грудня

18:36, 25 грудня 2013
Політика
369 0

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Фото : nabu.com.ua

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 25 грудня – 799.3000)

100 EUR – 1093.7621 (на 25 грудня – 1093.7621)

10 RUR – 2.4482 (на 25 грудня – 2.4497)

Всі курси валют. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter