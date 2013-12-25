Офіційний курс валют на 25 грудня
18:36, 25 грудня 2013Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Фото : nabu.com.ua
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 25 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1093.7621 (на 25 грудня – 1093.7621)
10 RUR – 2.4482 (на 25 грудня – 2.4497)
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