Офіційний курс валют на 25 грудня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 25 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1093.7621 (на 25 грудня – 1093.7621) 10 RUR – 2.4482 (на 25 грудня – 2.4497) Всі курси валют.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter