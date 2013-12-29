На Майдані Незалежності розпочалося Народне віче
12:23, 29 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності у Києві розпочалося Народне віче «Солідарність проти терору».
На Майдані розпочалося народне віче
Як передає кореспондент УНІАН, у цей час на Майдані вже зібралося понад десять тисяч осіб. Люди з жовто-блакитними стрічками та прапорами України і Європейського Союзу продовжують прибувати на Майдан Незалежності.
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Тим часом на Європейській площі кілька десятків автомобілів зібралися для проведення автомайдану. Вони планують сьогодні відвідати резиденцію Президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.
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