Україна не приєднається ані до ЄС, ані до МС – експерти

Таку думку висловили провідні українські політичні експерти під час опитування, проведеного з 23 по 27 грудня Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Так, 63,3% експертів вважають, що після відмови від підписання Угоди про Асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті Україна продовжить балансувати між Європейським і Митним союзами. 20,0% впевнені, що Угода відкладена і буде підписана у найближчій перспективі. А 6,7% висловили думку, що влада остаточно відмовилася від Асоціації з ЄС на користь Митного Союзу. При цьому 10,0% респондентів вагалися з відповіддю.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Бала Віталій (політолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Булавін Олександр (політтехнолог), Булгак Павло (журналіст, політичний експерт), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально- інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Олексій (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Карайченцев Павло (політтехнолог), Карасьов Вадим (політолог), Копатько Євген (соціолог, політтехнолог, керівник компанії Research & Branding Group), Кругляковський Павло (політтехнолог), Кулик Віталій (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Макітра Ярослав (політтехнолог), Матвієнко Костянтин (політолог, глава корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України), Піховшек В'ячеслав (політичний аналітик), Попов Ігор (політолог), Портников Віталій (журналіст, політичний оглядач, президент телеканалу ТВі), Столярчук Дмитро (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегії»), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, голова Правління ВГО “Комітет виборців України”), Якименко Юрій (заступник Генерального директора, директор політико-правових програм, Центр Разумкова), Яхно Олеся (політичний експерт).