Жовтяк наполягає - його звільнив Третьяков

Євген ЖОВТЯК наполягає, що головним ініціатором його відставки з посади голови Київської обласної державної адміністрації був колишній перший помічник Президента Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

Про це він повідомив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

“Головним ініціатором моєї відставки був колишній перший помічник президента Олександр ТРЕТЬЯКОВ”, – сказав Є.ЖОВТЯК.

За його словами, О.ТРЕТЬЯКОВ боровся проти призначення Є.ЖОВТЯКА ще в січні 2005-го, й увесь час, доки перебував на посаді першого помічника глави держави, постійно дезінформував Президента щодо його роботи. Є.ЖОВТЯК вважає, що О.ТРЕТЬЯКОВ фактично продовжував робити це до останнього моменту через тих людей, призначення яких він свого часу домігся на посаді у президентському Секретаріаті.

Є.ЖОВТЯК додав, що, на його думку, Віктор ЮЩЕНКО був зацікавлений у тому, щоб не створювати прецеденту скасування президентських указів. “Я сказав йому, на яких умовах готовий відкликати з суду свою позовну заяву і не оскаржувати законність указу”, – сказав він. За словами Є.ЖОВТЯКА, впродовж усього тижня, що минув із часу зустрічі до засідання Кабміну, на якому було затверджено подання про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО на посаду голови Київської ОДА, події розгорталися в руслі домовленості, досягнутої з Президентом. Є.ЖОВТЯК гадає, що “глава президентського Секретаріату Олег РИБАЧУК приніс Юрію ЄХАНУРОВУ указ стосовно УЛЬЯНЧЕНКО, і не виключаю, що він не був підписаний Президентом, а під ним стояло факсиміле”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2006 року Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

8 червня Є.ЖОВТЯК заявляв, що Президент не отримує достовірної інформації про ситуацію в Київській області. “Всі спроби зустрітися з ним, щоб поінформувати про якісь питання, розбивалися об бастіон однобічного, неправдивого і тенденційного інформування, вибудованого довкола Президента його радником Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК, подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Однак того ж дня на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.