Активісти Євромайдану сьогодні пікетуватимуть столичну ДАІ
10:49, 03 січня 2014Політика
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Активісти Євромайдану сьогодні пікетуватимуть офіс столичного підрозділу Державтоінспекції. Про це в ефірі hromadske.tv повідомив депутат Верховної Ради Андрій Парубій.
Євромайдан пікетуватиме будівлю ДАІ
«О 13:30 ми вирушимо до їхнього приміщення, щоб сказати, що їхні дії незаконні», – сказав Парубій, якого цитує Радіо «Свобода».
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Як повідомляв УНІАН, 2 січня народний депутат від «УДАРу» Сергій Аверченко заявив, що Державтоінспекція відстежує водіїв, які підтримують Євромайдан і 29 грудня брали участь в автопробігу до резиденції «Межигір’я».
Під час брифінгу у Штабі національного спротиву Аверченко зазначив, що ДАІ «продовжує блокувати машини, які везуть до наметового містечка речі, а також сміттєприбиральні машини й інший технічний транспорт».
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