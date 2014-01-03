Активісти Євромайдану сьогодні пікетуватимуть столичну ДАІ

«О 13:30 ми вирушимо до їхнього приміщення, щоб сказати, що їхні дії незаконні», – сказав Парубій, якого цитує Радіо «Свобода».

Читайте також: В опозиції кажуть, що ДАІ розпочала "полювання" на водіїв, які підтримують Майдан

Як повідомляв УНІАН, 2 січня народний депутат від «УДАРу» Сергій Аверченко заявив, що Державтоінспекція відстежує водіїв, які підтримують Євромайдан і 29 грудня брали участь в автопробігу до резиденції «Межигір’я».

Під час брифінгу у Штабі національного спротиву Аверченко зазначив, що ДАІ «продовжує блокувати машини, які везуть до наметового містечка речі, а також сміттєприбиральні машини й інший технічний транспорт».