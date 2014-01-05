Львів потрапив до п'ятірки міст світу, які варто відвідати у 2014 році

Львів зайняв п'яте місце у рейтингу міст світу, які варто відвідати цього року. Українське місто опинилося поряд з відомими туристам Ліверпулем, Марселем та Ріо-де-Жанейро та Портлендом.

Британці називають Львів "невеликим містом, що має світовий вплив" і захоплюються його прекрасною архітектурою, повідомляє ТСН.

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"Львів оточений полями та лісами на крайньому заході України. Львів є невеликим містом зі світовим впливом. Під час Євро-2012 футбольні вболівальники потрапили в центр міста, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, з його хиткими трамваями і злиттям східної та західної архітектури. Посадовці тепер хочуть розвивати туризм в Карпатах, які знаходяться менш, ніж за 100 км від Львова. Тут вони хочуть приймати Зимові Олімпійські ігри 2022 року. Наша порада — їхати туди швидше, тому що доведеться стояти в довгих чергах на підйомник", - написали автори туристичного рейтингу найкращих міст.

Примітно, що портал The Rough Guide є одним із провідних туристичних гідів по світу, перше видання якого побачило світ ще у 1982 році.