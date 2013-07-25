Вінниця випередила Київ і Львів у рейтингу найкращих для життя міст

Першу п'ятірку замикає Львів, повідомляється в щорічному рейтингу 50 найкращих для життя міст України за версією журналу Фокус.

За жодним з 14 критеріїв лідерові рейтингу Вінниці не вдалося набрати максимальний бал, проте все ж за більшістю з них місто показало результати вище середнього або близькі до максимального.

Так, у Вінниці порівняно високий приріст населення за рахунок перевищення народжуваності над смертністю. При цьому відтоку населення за рахунок міграції практично немає. У місті також високий рівень ділової активності і, як наслідок, низький рівень безробіття серед працездатного населення, але середні показники за критеріями екології та вартості нерухомості. Однак у Києва за цими показниками результати виявилися гіршими.

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Друге місце зайняв Київ. Маючи найбільший міський бюджет - у перерахунку на одного жителя, - високу середню зарплату, один з найнижчих рівнів безробіття в Україні, високі показники ділової активності, інфраструктури та туристичної привабливості, столиця все ж не може похвалитися сприятливою екологічною ситуацією. А вартість нерухомості тут одна з найвищих в Україні. Погані показники у Києва і за рівнем злочинності. За минулий рік тут було зареєстровано 120,8 злочинів з розрахунку на 10 тис. жителів.

Третє місце зайняв Івано-Франківськ. Саме в цьому місті найнижчий рівень злочинності і найвищий показник забезпеченості медичними послугами. Також Івано-Франківськ був відзначений найвищим балом за екологічну ситуацію в місті.

Четверте місце у Чернівців, що мають сприятливу міграційну картину, інфраструктуру і забезпеченість медичними послугами. Однак тут вельми висока вартість нерухомості за порівняно скромної середньої заробітної плати.

Замикає першу п'ятірку Львів, який традиційно показав високі результати за критеріями Ділова активність, Культура, Вища освіта, Інфраструктура та Рівень забезпечення медичними послугами. За критерієм Туристична привабливість Львів ділить першу сходинку з Києвом, і є одним з найбільш бажаних місць для відвідування в Україні.

Під час підготовки рейтингу журнал використав такі критерії оцінки: динаміка чисельності населення; рівень злочинності; витрати міського бюджету на одного мешканця; середні доходи населення; рівень зайнятості та безробіття; можливість отримання вищої освіти; рівень ділової активності; міську інфраструктуру; рівень забезпечення культурних потреб; рівень цін на комунальні послуги; рівень забезпеченості медичними послугами; екологічний стан міста; туристичну привабливість, та інші.