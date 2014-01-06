Екс-прем'єра Румунії засуджено до 4 років в'язниці за корупцію і шантаж

Про це повідомляє РІА "Новости".

У середині грудня Верховний суд, де слухалася справа Нестасе, виправдав екс-прем'єра, однак прокуратура оскаржила це рішення.

За даними звинувачення, Нестасе отримав майже 630 тисяч євро у вигляді вивезених з Китаю товарів. Також в цю суму входить неоплачений ремонт належної йому нерухомості - голова компанії, що здійснювала роботи, після цього був призначений на високий державний пост. Крім того, Нестасе звинувачували в шантажі румунського консула в Гонконзі, який в ході розслідування вважався головним свідком. Дружина екс-прем'єра Даніела була засуджена до трьох років тюремного ув'язнення умовно за підробку документів.

Таким чином, Нестасе доведеться знову повернутися до в'язниці, звідки він був умовно-достроково звільнений в березні минулого року.

Нестасе очолював уряд Румунії з 2001 по 2004 рік. Розслідування справи екс-прем'єра почалося в 2006 році, проте багато разів відкладалося у зв'язку з розбіжностями з питання судової процедури. Він був змушений піти з постів спікера парламенту і глави Соціал-демократичної партії в 2006 році. Нестасе – найбільш високопоставлений румунський політик, який в сучасній історії країни постав перед судом за звинуваченнями в корупції.