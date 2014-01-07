В Україні святкують Різдво Христове

Розбіжність у даті святкування Різдва західними та східними церквами викликана тим, що вони користуються різними календарними системами. Православна церква святкує 7 січня (25 грудня за старим стилем), а католицька церква - 25 грудня за новим стилем.

Різдво належить до великих християнських, так званих дванадесятих свят, які церква відзначає особливо урочисто. За біблійними свідченнями, цього дня народився Син Божий - Ісус Христос.

Свято Різдва увібрало в себе багато обрядів і звичаїв. До них передовсім належать колядування та щедрування - костюмовані дійства із зіркою і співами. Коляда – це гімн Христу, оспівування його народження. У щедрівках славлять природу, закликають весну.