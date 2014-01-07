В Україні святкують Різдво Христове
10:05, 07 січня 2014Політика
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Різдво для віруючих церков, що дотримуються Юліанського календаря, у хронологічному порядку посідає перше місце в літургійному циклі, присвяченому земному життю Ісуса Христа.
В Україну прийшло свято Різдва.
Розбіжність у даті святкування Різдва західними та східними церквами викликана тим, що вони користуються різними календарними системами. Православна церква святкує 7 січня (25 грудня за старим стилем), а католицька церква - 25 грудня за новим стилем.
Різдво належить до великих християнських, так званих дванадесятих свят, які церква відзначає особливо урочисто. За біблійними свідченнями, цього дня народився Син Божий - Ісус Христос.
Свято Різдва увібрало в себе багато обрядів і звичаїв. До них передовсім належать колядування та щедрування - костюмовані дійства із зіркою і співами. Коляда – це гімн Христу, оспівування його народження. У щедрівках славлять природу, закликають весну.
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