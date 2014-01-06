16 тис міліціонерів слідкуватимуть за порядком в Україні на Різдво

15:29, 06 січня 2014
Політика
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Забезпечувати громадський порядок під час релігійних заходів будуть 16 тис. правоохоронців.

Міліція охоронятиме спокій українців під час святкування Різдва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВД.

За інформацією представників Департаменту громадської безпеки (ДГБ) МВС України, релігійні заходи плануються в більш, ніж в 10 тис. населених пунктах держави.

«Свято Різдва Христового люди будуть відзначати також у більш ніж 13 тис. культових спорудах», - йдеться в повідомленні ДГБ.

Відтак, за словами правоохоронців, до виконання завдань з охорони громадського порядку залучатиметься понад 16 тис. правоохоронців, які особливу увагу приділятимуть підтриманню громадського порядку поблизу церков, де заплановані богослужіння з нагоди світлого свята - Різдва Христового.

Не обійдеться в ці дні традиційно і без ДАІ - безпеку автомобільного руху на вулицях біля храмів забезпечуватимуть інспектори дорожньо-патрульної служби.

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