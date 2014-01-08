На святковій літургії у Києво-Печерській лаврі Різдво зустріли біля 2,5 тис вірян

В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври сьогодні, у день свята Різдва Христового, взяли участь біля 2,5 тис вірян. Як повідомляє кореспондент УНІАН, у храмі була звершена Божественна літургія, яку очолили намісник монастиря митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь) та керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), яким співслужили єпископи та насельники обителі в священному сані.

За святковим різдвяним богослужінням молилися: Президент Віктор Янукович, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Рибак, генеральний прокурор Віктор Пшонка, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, члени уряду та високопосадовці.

Під час Божественної літургії були зачитані Різдвяні послання Святішого Патріарха Кирила та Блаженнішого Митрополита Володимира.

“Сьогодні ми святкуємо подію, яка докорінно змінила увесь хід людської історії. Бог входить у самі надра людського життя, стає одним з нас, бере на Себе весь тягар наших гріхів, людських немощів та слабкостей — приносить їх на Голгофу, щоб звільнити людей від нестерпного тягаря… Сердечно вітаю вас з великим святом Різдва Христового! Бог любові й миру (2 Кор. 13:11) нехай дарує народові нашому і кожному з нас мир і добробут у Новому році”, - сказав у Різдвяному посланні патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

«Христос народжується — славте! Христос з небес — зустрічайте!.. Погляньте навколо, будьте уважні до тих, кого в їхній нужді посилає сьогодні до нас Христос…Ми живемо в той час, про який Спаситель сказав: і через збільшення беззаконня у багатьох охолоне любов (Мф. 24: 12)…Ми дякуємо Богові за Його милості, даровані нам минулого 2013 року, і з молитвою і надією дивимось у наступний 2014-й.

Милостивий Господь судив нам жити в дуже відповідальний час… Нехай це світле свято сповнить радістю наші душі та спонукає нас на творення справ віри і любові», - йдеться у Різдвяному посланіі предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира.

"Для віруючої людини зрозуміло: треба йти за Христом, бо Він просвітляє і освітлює людину, яка приходить у цей світ. Завдяки Боговтіленню ми розуміємо, що не безглузді страждання, і, навіть, хвороби і неминуча смерть. Ми розуміємо, що ми не вічні. І що Бог бере на Cебе людську смерть, щоб її подолати”, - сказав у своєму вітальному слові керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський та Броварський Антоній.

"Сьогодні ми відзначаємо радісне свято, тому що сьогодні Господь стає людиною. Це свідчить про те, що Він нас любить, чекає і ніколи не залишить, навіть у такі важкі часи коли ми відійшли від Нього - Він нами не гребує. Це радісне свято, свято любові. Кожен християнин сьогодні має зустрічатися зі своїми близькими, друзями, вітати зі святом, приймати друзів у своєму будинку і пригощати їх , але не втрачати розум. І головне - допомагати тим людям, які сьогодні потребують допомоги", - сказав після літургії у коментарі журналістам намісник Киево-Печерской Лаври митрополит Павел.

Цього ж дня у Національній опері України відбулося дитяче благодійний свято «Різдвяний вертеп – 2014». Свято відвідали дітлахи з дитячих будинків та шкіл-інтернатів Києва та Київської області.

"Різдвяний вертеп"проводиться вже одинадцятий рік поспіль. Це традиційне різдвяне дитяче свято, яке відбувається під патронатом Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. Від імені митрополита Володимира присутніх привітав керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Протягом свята гості почули різдвяні колядки у виконанні відомих артистів і художніх колективів України. Діти отримали солодкі подарунки.