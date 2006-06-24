Підліток спалив свою сім`ю через неуспішність у школі

Японський неповнолітній хлопчик безжально спалив всю свою сім`ю через неуспішність у школі, і звинуватив у цьому тільки батька. У японській префектурі Нара на заході країни підліток, побоюючись, що батьки дізнаються про його погані результати тесту з англійської мови, підпалив свій будинок, убив мачуху і молодших зведеного брата і сестру семи і п`яти років відповідно.

Як повідомляє Головне поліцейське управління, 16-річний школяр, ім`я якого не розголошується, підпалив будинок, знаючи, що у ньому знаходяться родичі, і залишив їх гинути у вогні. У день, коли підліток скоїв злочин, його родичі повинні були відвідати школу і ознайомитися з результатами останніх тестів.

Поліції школяр пояснив, що його батько дуже сильно "тиснув" на нього, добиваючись добрих результатів академічної успішності.

MIGnews.com.ua