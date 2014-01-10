У Білорусі державні і приватні нотаріуси матимуть єдиний статус

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення передбачене указом Президента Білорусі «Про організацію нотаріальної діяльності в Республіці Білорусь» від 27 листопада 2013 року, що набув чинності.

Новий статус передбачає, що тепер видаватимуть єдиний дозвільний документ на здійснення нотаріальної діяльності натомість раніше діючих ліцензій і свідоцтв.

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Правонаступниками державних нотаріальних контор будуть нотаріальні контори, а приватні нотаріуси працюватимуть у нотаріальних бюро. Також утворюється орган самоврядування – Білоруська нотаріальна палата. Всі нотаріуси зобов'язані вступити в неї.

Контроль за нотаріальною діяльністю здійснюватиметься як державою в особі Міністерства юстиції, так і силами Білоруської нотаріальної палати. За Мінюстом зберігаються повноваження з держрегулювання у відповідній сфері, а на палату покладаються функції з організації нотаріального обслуговування на території областей і Мінська, методичного керівництва і координації діяльності нотаріусів.

Замість держмита стягуватиметься єдиний нотаріальний тариф. Його розміри, а також пільги зі сплати будуть встановлені урядом.