Стало відомо, як білоруси ставляться до Лукашенка (дослідження)

Про це йдеться у грудневому дослідженні Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень (НІСЕПД), зареєстрованого у Литві.

"Уперше в нинішньому році кількість тих, хто не довіряє Президентові, значно перевищила кількість тих, хто довіряє – 47,5% vs. 37,7% (у березні було 43,2% vs. 43,4%, у червні – 40,6% vs. 48,9%, у вересні – 36,7% vs. 46,7%)", - йдеться у повідомленні, яке цитує РИА Новости.

Автори дослідження зазначають, що електоральний рейтинг Лукашенка уперше з березня 2012 року знову став помітно знижуватися - у червні 2012 року за нього готові були голосувати 29,7% респондентів, у грудні – 31,5%, у березні 2013 року – 33,4%, у червні – 37,3%, у вересні – 42,6%, а сьогодні - знову лише 34,8%.

Проте, слід зважувати на те, що опитування проводилося до виділення двохмільярдного російського кредиту, підписання газового контракту на 2014 рік та інших преференцій, наданих нещодавно Білорусі Росією, зазначають автори дослідження. "Цілком імовірно, що, "залатавши дірки" в бюджеті за їх допомогою, білоруській владі на якийсь час знову вдасться стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

При цьому кількість тих, хто вважає себе в опозиції до нинішньої влади, помітно збільшилася - якщо у вересні таку відповідь давали 14,2%, то сьогодні – 18,9% (у грудні 2012 року було 21,3%). З іншого боку, зростання народної невдоволеності, як і раніше, не трансформується на підтримку опозиції. Так, практично незмінними залишається співвідношення тих, хто довіряє і не довіряє опозиційним політичним партіям – 15,8% vs. 63,4% (у вересні було 15,3% vs. 62,8%).

У ході дослідження було опитано 1502 особи, похибка репрезентативності не перевищує 3%.