Луценко з дружиною зайшов в автобус "Беркута"
Лідер руху "Третя українська республіка", екс-міністр МВС Юрій Луценко разом з дружиною Іриною прибув на проспект Перемоги в Києві, де активісти Автомайдану заблокували автобуси з "Беркутом".
Юрій Луценко та його дружина зайшли в автобус «Беркута», передає "Сегодня".
Вони розмовляють з підполковником, який керує бійцями. Луценко зажадав, щоб «беркутівці» представилися, як належить за законом.
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Як повідомляв УНІАН, активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.
Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.
Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.
Автомайданівці заблокували три автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги. Автобуси з бійцями спецпідрозділу “Беркут” стоять біля узбіччя дороги. З інших трьох боків - їх оточили майже 10 автомобілів Автомайдану.
На місце, де автомайданівці блокують автобуси з бійцями спецпідрозділу «Беркут», прибули кілька десятків молодих людей в масках та в захисній екіпіровці. При собі вони мають також дерев’яні палиці.
Мітингувальники продовжують вимагати від «беркутівців», щоб ті показали свої обличчя.
Крім того, учасники Автомайдану поспускали колеса в автобусах «Беркута»