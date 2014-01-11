Аваков заявив, що конфлікт з "Беркутом" наростає

Причина - зіткнення протестуючих з "Беркутом" на проспекті Перемоги, написав він на своїй сторінці на Facebook.

"Майдан наїжачився, - пише Аваков. - Самооборона піднята в рушницю. Конфлікт з Беркутом на проспекті Перемоги біля Святошинського РВВС після поранення Юрія Луценка наростає. Туди спрямовані всі резерви Самооборони Майдану. Близько десяти нардепів. Намагаємося знайти рішення. В урядовому кварталі близько 2000 беркутів. Резервів більше немає, як немає і паніки. Зосереджені і в повній координації".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів – Едуарда Леонова та Юрія Бублика.

Після сутичок з бійцями спецпідрозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області, який сьогодні виніс вирок ”васильківським терористам”, госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Автомайданівці заблокували три автобуси з «Беркутом» на проспекті Перемоги. Автобуси з бійцями спецпідрозділу “Беркут” стоять біля узбіччя дороги. З інших трьох боків - їх оточили майже 10 автомобілів Автомайдану.

На місце, де автомайданівці блокують автобуси з бійцями спецпідрозділу «Беркут», прибули кілька десятків молодих людей в масках та в захисній екіпіровці. При собі вони мають також дерев’яні палиці.

Під час конфлікту, "беркутівці" побили колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.