Луценкові "беркутівці" розбили голову, він знепритомнів (фото)

Як передає «Сегодня», закривавленого Луценка ведуть під руки, він не може стояти на ногах.

Крім того, у нього розбите праве око.

Луценко посадили на передньому сидінні автомобіля Пояркова.

Він опустив голову і знепритомнів. Очевидці намагаються зупинити кров.

Як повідомляє "Українська правда", під час блокування людьми автобусів з Беркутом хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобусу вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч.

Луценку розбили голову, як мінімум ще одній людині завдали травм.

Як повідомила дружина Луценка: "Ми годину з Юрою намагалися добитися від Беркуту правди про їхні подальші дії, вимагали показати документи і зняти маски. Годину вони відпиралися. Після того, як ми вийшли з автобусу, люди продовжували вимагати від беркутівців показати посвідчення і зняти маски, щоб бачити їх обличчя і ідентифікувати, як вони ідентифікуюють мінингуючих. Натомість беркутівці почали бити людей. Юра як міністр внутрішніх справ став між людьми і беркутівцями, щоб припинити кровопролиття. Беркутівці почали нещадно бити його по голові, кров лилася рікою. Розбили на обличчі окуляри. Він впав, втратив свідомість, лише тоді вони перестали його бити!!! Люди викликали швидку допомогу, зараз їдемо в клініку. Юра при свідомості, говорить. Травми голови великі. Мені також дісталося...".

Таксист, якого зупинили на проспекті Перемоги, відмовився везти Юрія Луценка, як тільки побачив, що той весь в крові.

Даний вчинок обурив очевидців, які намагаються допомогу травмованому політикові, і вони почали кричати: «Ганьба!».

Активісти Автомайдану розштовхують машини на проспекті Перемоги, щоб вивезти закривавленого Юрія Луценка.

Станом на цей час на місце приїхали 4 карети швидкої допомоги.